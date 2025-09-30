Таким образом, Сенату пока не удалось принять документ, который предотвратил бы шатдаун в полночь на 1 октября по местному времени (07:00 мск среды)

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение частичной приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдаун), которая может произойти уже в ближайшие часы. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Разработанный республиканцами и одобренный Палатой представителей законопроект, позволяющий избежать шатдауна, получил поддержку 55 членов Сената, против выступили 45.

Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 53. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов. Таким образом, Сенату пока не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства в полночь на 1 октября по местному времени (07:00 мск среды).

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о дальнейшем выделении средств на работу федерального правительства. Законодатели от двух системообразующих партий не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в стремлении спровоцировать шатдаун в политических целях.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершился 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

История приостановок работы правительства США

Согласно законодательству США, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.