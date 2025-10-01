The National: ХАМАС вряд ли отклонит план Трампа по Газе, но будет тянуть время

По данным газеты, в палестинском движении, в частности, не довольны пунктами о необходимости сложить оружие и отказаться от использования центров по производству вооружения и подземных туннелей

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Руководство палестинского движения ХАМАС вряд ли отклонит план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, но будет тянуть время перед тем, как выступит с заявлением. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

"[ХАМАС] будет отмалчиваться столько, сколько возможно, а затем выступит с заявлением, вероятно, с другими движениями в секторе Газа, в котором не откажется от плана [Трампа]", - сказал изданию источник в одном из палестинских движений.

При этом, как заявили собеседники газеты, близкие к посредникам в урегулировании конфликта, ХАМАС рассчитывает внести изменения в план США. В ХАМАС недовольны некоторыми положениями плана Трампа. В частности, их не устроили пункты о необходимости сложить оружие и отказаться от использования центров по производству вооружения и подземных туннелей. Вместо этого ХАМАС хотел бы передать свое оружие на хранение наблюдателям из арабских стран. Вместе с тем, руководство ХАМАС хотя и готово позволить Израилю сохранить безопасную пограничную зону внутри сектора Газа, но настаивает, чтобы Израиль вывел войска из оставшейся части анклава и не сохранял за собой никакой роли в обеспечении безопасности на его территории.

Кроме того, недовольство руководства ХАМАС вызывают временные рамки, закрепленные в плане Трампа. Ряд пунктов также предоставляет Израилю больше возможностей для того, чтобы отложить процесс урегулирования конфликта или полностью отказаться от него. В частности, ХАМАС хочет освободить 48 заложников поэтапно, а не в течение 72 часов, как это предусмотрено планом. Поскольку, по словам источников, руководство не поддерживает связь с лицами, удерживающими заложников, ввиду интенсивных операций со стороны Израиля.

В понедельник Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".