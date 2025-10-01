Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины

Экс-спикер Верховной рады причастен к убийствам на "майдане" и сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно экс-спикеру Верховной рады Андрею Парубию, причастному к убийствам на "майдане" и сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе.

Читайте также

Комендант "майдана" и организатор побоища в Одессе. Кем был убитый Парубий

Как сообщил Зеленский в Telegram-канале, соответствующий указ он подписал 1 октября.

Ранее на сайте Зеленского была опубликована петиция с просьбой присвоить Парубию посмертно это звание, позднее она набрала необходимые 25 тыс. голосов и поступила ему на рассмотрение. Позже украинские депутаты также присоединись к этой инициативе и обратились с соответствующей просьбой к Зеленскому.