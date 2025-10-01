Глава МВД ФРГ заявил о создании центра защиты от беспилотников в стране

Александер Добриндт сообщил о росте гибридной угрозы, на которую нужно найти новые ответы

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о создании в ФРГ центра защиты от беспилотников.

Он отметил, что на следующей неделе кабинет министров ФРГ пересмотрит закон о федеральной полиции, который также регламентирует защиту от беспилотников и создает правовую основу для этого. Добриндт утверждал, что сейчас "наблюдается рост гибридной угрозы", на которую нужно найти новые ответы. "Именно поэтому речь идет об обнаружении, защите от БПЛА и их перехвате. Обнаружение, защита от беспилотников и перехват, естественно, включают в себя и их уничтожение", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.

Наряду с полицией, по его словам, Бундесвер (ВС ФРГ) также должен иметь возможности участвовать в противодействии БПЛА. "Мы создадим совместный центр защиты от беспилотников", - сказал Добриндт. Этот совместный центр, как пояснил он, "призван облегчить обмен информацией между федеральным и земельными органами, проводить анализ угроз, оценивать ситуацию с угрозами и содействовать координации оперативных мер". "Мы должны реагировать на это сообща, то есть объединить наши компетенции в совместном центре защиты от беспилотников и соответствующим образом подготовиться к борьбе с этой новой растущей угрозой", - резюмировал глава МВД ФРГ.

В то же время он указал, что не каждый беспилотник автоматически представляет собой угрозу. "Не каждый дрон, контролируемый иностранными державами, также автоматически представляет собой угрозу. Многое из того, что мы видим сегодня, является провокацией", - констатировал Добриндт. Такова же, по его словам, оценка инцидентов, которые произошли на прошлой неделе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

"Поэтому мы всегда должны адекватно реагировать на соответствующую угрозу, но в равной степени мы должны иметь необходимую правовую базу и необходимые технологии для такого адекватного реагирования", - заключил министр.

27 сентября Добриндт заявил, что в земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на 26 сентября "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам. В свою очередь газета Bild со ссылкой на собственные источники писала, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.