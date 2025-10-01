Вэнс: демократы хотят взять власти США в заложники из-за затрат на медпособия

Представители Демократической партии рассчитывают получить сотни миллиардов долларов на медицинские пособия для нелегальных мигрантов, заявил американский вице-президент

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Alex Brandon-Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Представители Демократической партии США пытаются взять американскую администрацию в заложники через приостановку работы правительства, чтобы продавить свои условия по вопросу медицинских пособий для нелегальных мигрантов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Изначально они говорили, что хотят шатдауна правительства потому, что Дональд Трамп диктатор. Это абсурдно. Потом они сказали, что хотят шатдауна потому, что им нужны сотни миллиардов долларов на медицинские пособия для нелегальных мигрантов, это, естественно, также абсурдно. А теперь они говорят, что просто хотят гарантировать американцам низкую стоимость здравоохранения, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Нельзя брать правительство в заложники потому, что вы хотите вести переговоры о стоимости здравоохранения".

Вэнс добавил, что требование включить в бюджет субсидирование медицинских услуг для нелегальных мигрантов было первым пунктом в предложении демократов, которое позволяло бы возобновить работу правительства. "Мы это не придумываем, это не было тезисом в переговорах, а было включено в законопроект, который они нам предоставили для возобновления работы правительства, - сказал вице-президент США. - Очевидно, что мы не собираемся поддерживать медицинские пособия для нелегальных мигрантов, но мы будем работать с ними [демократами] над снижением затрат на здравоохранение для граждан США, если они этого хотят".

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь на 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов.