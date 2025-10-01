Партия Reform UK обвинила Стармера в отказе гарантировать безопасность Фаража

Руководитель департамента по сокращению правительственных расходов партии Зия Юсуф заявил, что премьер-министр Великобритании "развернул нездоровую кампанию по подстрекательству к насилию в отношении человека, которого он не сможет победить на выборах"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Британские власти снизили уровень безопасности лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража, несмотря на поступающие в его адрес угрозы. Об этом сообщил руководитель департамента по сокращению правительственных расходов Reform UK Зия Юсуф.

"Важная информация: власти сократили [ресурсы на] безопасность Найджела на 75% две недели назад. Слава богу, спонсоры вмешались в ситуацию и гарантировали его безопасность. Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] развернул нездоровую кампанию по подстрекательству к насилию в отношении человека, которого он не сможет победить на выборах", - заявил Юсуф в видеообращении, размещенном в X.

Он отметил, что Стармер устроил "самую необычную, беспрецедентную, жестокую и скоординированную серию демонизирующих атак" против Фаража. "11 членов кабинета министров назвали его расистом. Премьер-министр призвал своих сторонников вступить в "битву" с так называемом врагом. Кир Стармер знает, что он сильно отстает в опросах и что у него нет шансов победить Найджела на выборах, поэтому он затеял беспрецедентную кампанию по подстрекательству к насилию в отношении него. Это ужасно, он должен извиниться", - сказал Юсуф.

В свою очередь представитель Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, депутатом которой является Фараж, заявил газете The Daily Telegraph, что вопрос защищенности народных избранников находится в зоне ответственности парламентского департамента безопасности. Он добавил, что департамент самостоятельно принимает решения относительно безопасности каждого парламентария в сотрудничестве с МВД и местными органами правопорядка.

Угрозы в адрес Фаража

Издание напомнило, что на следующей неделе в Королевском суде лондонского района Сазерк начнется процесс над афганским мигрантом Фаязом Ханом, который обвиняется в распространении угроз убийством в адрес Фаража. Дело касается высказываний обвиняемого, сделанных в социальных сетях в прошлом году. Ранее 25-летняя Виктория Томас Боуэн, бросившая стакан с молочным коктейлем в Фаража во время его предвыборного выступления в городе Клактон-он-Си на востоке Англии, была приговорена к 13 неделям тюрьмы условно.

30 сентября Стармер, выступая на съезде правящей Лейбористской партии в Ливерпуле, раскритиковал Фаража и заявил, что страна стоит на развилке между порядочностью и распрями, обновлением и упадком. Премьер подчеркнул, что лидер Reform UK "не любит и не верит" в Великобританию.

Согласно последнему опросу общественного мнения компании YouGov, Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (29%). За ней идет правящая Лейбористская партия (21%), на третьем месте - Консервативная партия (16%). На четвертой строчке находится партия "Либеральные демократы" (15%). Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.