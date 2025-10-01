Журналист Макдональд: у Киева нет денег на производство крылатых ракет

По словам Алистера Макдональда, ракета "Фламинго" не сможет повлиять на ход конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. У киевских властей нет финансовых возможностей для производства ракет, в том числе крылатых ракет "Фламинго". Об этом сообщил репортер газеты The Wall Street Journal Алистер Макдональд.

"Проблемой для Киева уже некоторое время является тот факт, что у них нет денег, чтобы ее производить, - сказал Макдональд о "Фламинго" в размещенной на сайте газеты видеозаписи. - У них есть и другие ракеты, одна из них называется "Нептун". Это также крылатая ракета, но они говорят, что у них нет денег на ее производство".

Журналист добавил, что "Фламинго" не сможет повлиять на ход конфликта на Украине, так же как не смогли британские ракеты Storm Shadow и американские истребители F-16.

21 августа Владимир Зеленский заявил, что у Украины якобы есть ракета "Фламинго" с дальностью полета 3 тыс. км, однако ее массовое производство не получится запустить еще несколько месяцев. Позднее в украинских СМИ появилось видео якобы из цеха по производству этих ракет. Между тем даже украинские аналитики отмечали, что новая "украинская ракета" очень похожа на британскую FP-5 Milanion.