В ООН выразили обеспокоенность в связи с преследованиями УПЦ на Украине

По мнению экспертов, права Украинской православной церкви представляют собой "неотъемлемую часть свободы мысли, совести и религии, закрепленные в международных стандартах"

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Пять экспертов ООН, включая спецдокладчиков организации по вопросам свободы религии или убеждений и по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Назилу Ганеа и Бена Сола, заявили о своих опасениях в связи с преследованиями в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

"Мы обеспокоены тем, что вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится на рассмотрении в суде, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики", - приводит слова экспертов пресс-служба ООН. По их мнению, эти права представляют собой "неотъемлемую часть свободы мысли, совести и религии, закрепленные в международных стандартах".

Во всемирной организации также выразили тревогу в связи с решением Владимира Зеленского лишить украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в июле 2025 года.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом 2024 года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ.