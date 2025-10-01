"Люди имеют право говорить на своем языке". ООН о русском языке на Украине

В конце сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что в стране снова увеличивается число граждан, говорящих на русском языке, и назвала это "опасной тенденцией"

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Все люди обладают неотъемлемым правом говорить на своем языке и учить его. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о русском языке.

В конце сентября Ивановская в интервью агентству РБК-Украина признала, что в стране снова увеличивается число граждан, говорящих на русском языке, и назвала это "опасной тенденцией". "Для генсека [ООН] ясно, что люди обладают неотъемлемым правом учить свой язык и говорить на нем", - сказал Дюжаррик.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.