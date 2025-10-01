Макрон отверг возможность конфискации замороженных активов России

По мнению французского президента, активы "должны служить как гарантия" для демонстрации того, что европейцы будут оказывать долгосрочную поддержку Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможная конфискация замороженных в Европе российских активов будет нарушением международного права.

"Нельзя просто взять и конфисковать замороженные российские активы, так как это было бы нарушением международного права", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению французского президента, активы "должны служить как гарантия" для демонстрации того, что европейцы будут оказывать долгосрочную поддержку Киеву.

При этом Макрон назвал "признаком слабости" то, что Запад постоянно говорил Москве, чего не собирается делать в отношении конфликта на Украине. "Уже весной 2022 года наши американские партнеры заявили, что не будут отправлять военных [на Украину]", - отметил он.

Президент Франции считает, что Запад в отношениях с Россией находится "в состоянии долгосрочной конфронтации". Отвечая на вопрос, выступает ли он за то, чтобы сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушные границы ЕС, Макрон заявил, что "ничего нельзя исключать".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушные границы альянса. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, сообщившего, что дипломаты из Великобритании, Германии и Франции провели встречу с российскими официальными лицами, на которой выразили протест против того, что они назвали вторжениями в воздушное пространство Польши и Эстонии, а также предупредили о готовности сбивать самолеты РФ.