Сенат США отклонил законопроекты о продолжении финансирования правительства

Законодатели не могут договориться о некоторых статьях расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду в очередной раз отклонил два предложенных Республиканской и Демократической партиями законопроекта, направленных на возобновление финансирования работы федерального правительства и прекращение шатдауна.

За разработанный республиканцами и одобренный Палатой представителей законопроект проголосовали 55 сенаторов, против выступили 45. Внесенный демократами акт поддержали 47 членов Сената, против высказались 53. Для одобрения в верхней палате Конгресса требовалось набрать не менее 60 голосов.

Таким образом, Сенату на фоне разногласий между Республиканской и Демократической партиями пока не удалось принять законопроект, который возобновит финансирование работы правительства. Законодатели от двух системообразующих партий не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования.

Согласно законодательству США, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.