МИД Турции назвал терактом нападение израильтян на суда флотилии "Сумуд"

Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что это грубейшее нарушение международного права

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. МИД Турции квалифицировал как террористический акт нападение израильских сил на суда гуманитарной флотилии "Сумуд", следующей к сектору Газа.

"Нападение израильских сил в международных водах на флотилию «Сумуд», которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является террористическим актом, представляющим собой грубейшее нарушение международного права и подвергающим опасности жизни невинных мирных жителей", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД указал, что "это нападение, направленное против мирных жителей, не прибегающих к насилию, является доказательством того, что фашистская и милитаристская политика, проводимая совершающим геноцид правительством [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, обрекшим Газу на голод, не ограничивается палестинцами, а направлена против всех, кто борется с угнетением со стороны Израиля".

"Мы надеемся, что эта атака не помешает усилиям по достижению прекращения огня в секторе Газа. С начала [миссии флотилии] мы сотрудничаем с другими странами, граждане которых входят в ее состав. В этой связи предпринимаются все необходимые шаги для скорейшего освобождения наших граждан и других пассажиров, задержанных израильскими силами безопасности. Также будут приняты правовые меры для привлечения к ответственности виновных в нападении", - указали в МИД.

Ведомство также "призвало ООН и все соответствующие международные организации принять немедленные меры по снятию незаконной блокады Газы, доставке гуманитарной помощи в регион и обеспечению свободы судоходства".

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что Израиль начал операцию по перехвату судов флотилии и задержанию участников миссии.