Президент Колумбии сообщил о готовности выслать всех израильских дипломатов

Густаво Петро также сообщил о немедленной денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем в случае подтверждения информации о задержании активистов с гуманитарным грузом в Газе

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о готовности выслать из страны всех израильских дипломатов и немедленно разорвать соглашение о свободной торговле с Израилем, если подтвердится информация о задержании активистов, которые везли гуманитарный груз в сектор Газа.

"Если эта информация верна, то это новое международное преступление [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. <...> Соглашение о свободной торговле с Израилем [будет] немедленно денонсировано. Вся израильская дипмиссия в Колумбии покинет страну", - написал он в X.

По словам Петро, среди активистов были двое граждан Колумбии. Ранее информационный комитет флотилии "Сумуд" сообщил, что израильские военные перехватили четыре судна, направлявшихся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа, и задержали порядка 70 активистов.