Трамп: республиканцы должны использовать шатдаун для решения проблем во власти

Благодаря частичной приостановке деятельности правительства можно избавиться от балласта, растрат и мошенничества, а также сэкономить миллиарды долларов, заявил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что вашингтонской администрации следует воспользоваться частичной приостановкой работы федерального правительства страны для решения проблем во власти.

Читайте также

Что известно о шатдаунах в США

"Республиканцы должны использовать эту возможность, появившуюся из-за навязанной демократами приостановки [работы правительства], чтобы избавиться от балласта, растрат и мошенничества. Можно сэкономить миллиарды долларов", - написал американский лидер 1 октября в Truth Social.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее 1 октября подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского государственного аппарата. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.