CNN: Ассоциация агентов ФБР считает, что шатдаун угрожает нацбезопасности США

В организации заявили, что частичная приостановка работы правительства может подорвать способность Федерального бюро расследований выполнять свои обязанности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Ассоциация агентов Федерального бюро расследований (ФБР) считает, что частичная приостановка работы правительства США (шатдаун) может поставить под угрозу национальную безопасность страны. Об этом сообщила телекомпания CNN, в распоряжении которой оказалось заявление ассоциации.

Из него следует, что "шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз в сфере национальной безопасности". В ассоциации убеждены, что шатдаун может негативно сказаться на "проводимых ФБР разбирательствах, судмедэкспертизах, сотрудничестве с правоохранителями" внутри страны и на международном уровне.

Федеральное правительство США частично приостановило работу с наступлением 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалованье, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок нынешнего американского лидера Дональда Трампа.