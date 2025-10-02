Для Трампа проведут закрытый брифинг по разведке

Тема встречи не раскрывается

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет в четверг присутствовать на закрытом для прессы брифинге разведслужб. Об этом свидетельствует расписание главы государства.

Согласно графику, брифинг начнется в 11:00 (18:00 мск) в Овальном кабинете Белого дома. Его тема не раскрывается.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Отмечалось, что американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку. США также рассматривают возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, однако решение об их поставке еще не принято.