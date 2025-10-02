В Госдепартаменте назвали войну НАТО с Россией последним, чего хотели бы США

Неназванный высокопоставленный чиновник ведомства добавил, что почти все конфликты начинаются с эскалации и желания одной из сторон ответить на нее, что приводит к "токсичной спирали"

Здание Госдепартамента США © Mark Wilson/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. США хотели бы не допустить втягивания НАТО в конфликт с Россией на фоне инцидентов с беспилотниками в ряде европейских стран и сообщений о якобы нарушениях воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепартамента телеканалу Fox News.

"Последнее, что мы хотим, - втягивать НАТО в войну с Россией. <...> Бог знает, чем это закончится", - сказал он.

Собеседник канала добавил, что почти все конфликты начинаются с эскалации и желания одной из сторон ответить на нее, что приводит к "токсичной спирали".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Группы двадцати заявил, что НАТО и ЕС объявили России войну руками Украины и уже в ней участвуют. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что развитие военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. В минувшем году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия никому не угрожает в отличие от НАТО.