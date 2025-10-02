Реклама на ТАСС
Отвечающий за пропагандистское вещание орган администрации США остановил работу

Речь идет об американском государственном Агентстве по глобальным средствам массовой информации
08:15

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американское государственное Агентство по глобальным средствам массовой информации (USAGM), отвечающее за внешнеполитическую пропаганду в теле- и радиоэфире, прекратило на неопределенный срок свою работу в связи с частичной приостановкой работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдаун). Об этом сообщила в среду пресс-служба структуры, которая занимается внешнеполитической пропагандой и координирует деятельность таких финансируемых из госбюджета теле- и радиостанций США, как "Голос Америки", "Свобода/Свободная Европа" (признаны в России СМИ-иноагентами), их интернет- подразделений.

"В связи с прекращением финансирования отделения USAGM закрыты", - отметили в агентстве, которое именуется независимым ведомством правительства США. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию.

Таким образом, приостановлены все новостные трансляции "Голоса Америки" и всех его платформ, отправлены в неоплаченные отпуска журналисты радиостанции, несмотря на то, что перед началом шатдауна суд столичного округа Колумбия обязал вашингтонскую администрацию восстановить работников USAGM на их местах и возобновить вещание. При этом во время предыдущих шатдаунов вещание не прерывалось, сотрудников не отправляли в отпуска в связи с тем, что их работа "считалась важной для национальной безопасности". Американский президент Дональд Трамп отказался от этого принципа и подписал 14 марта указ о фактической ликвидации USAGM в рамках борьбы с бюрократией на федеральном уровне.

Кроме того, на сайте Госдепартамента размещен красный баннер с надписью: "В связи с шатдауном по вине Демократической партии работа сайта будет ограничена до возобновления полноценной деятельности". Ряд других федеральных госучреждений на своих сайтах и в соцсетях также обвинили демократов в приостановке своей деятельности.

О шатдауне

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа. 

США