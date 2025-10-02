Макрон: нарушающие воздушное пространство ЕС беспилотники могут уничтожаться

В отношении самолетов существует отдельная процедура, осуществляемая в координации с НАТО, отметил французский президент

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность уничтожения беспилотных аппаратов, которые нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО, и призвал к еще большей "стратегической неопределенности" в отношении европейской реакции на подобные инциденты.

"Я считаю, что главным ответом должна быть еще большая непредсказуемость и стратегическая неопределенность, - заявил Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. - И я полагаю, что очень важно послать четкий сигнал: нарушение беспилотниками нашего пространства несет большой риск. Они могут быть уничтожены, и точка. И мы не собираемся предупреждать об этом заранее". Он уточнил, что в отношении самолетов существует отдельная процедура, осуществляемая в координации с НАТО.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс начинает операцию "Восточный часовой" для укрепления позиций организации на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Рютте уточнил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ. Затем в НАТО сообщили об участии Испании и Швеции.