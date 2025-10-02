В МИД Бельгии вызвали посла Израиля в связи с перехватом флотилии "Сумуд"

Глава бельгийского дипведомства Максим Прево отметил, что манера, в которой суда флотилии были остановлены, неприемлема

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. МИД Бельгии вызвал посла Израиля в Брюсселе в связи с задержанием израильскими военными флотилии "Сумуд", направлявшейся с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом сообщил глава ведомства Максим Прево на слушаниях по ситуации в Газе в бельгийском парламенте.

"Манера, в которой они [суда флотилии "Сумуд"] были остановлены, и место, где это происходило - в нейтральных водах, это неприемлемо. Это та причина, по которой я вызвал посла Израиля", - заявил Прево.

Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сторону Газы в середине сентября. В ее составе были более 40 принадлежащих разным странам судов. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

В четверг пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ни одному судну из флотилии не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа.