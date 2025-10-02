Израиль после атаки на синагогу в Британии потребовал от Лондона "сменить курс"

Министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар заявил, что потрясен произошедшим

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подверг критике политику властей Великобритании в сфере борьбы с антисемитизмом, потребовав от Лондона "сменить курс". Это заявление он сделал, комментируя нападение на синагогу в Манчестере, где ранее в четверг два человека погибли и несколько были ранены.

Саар заявил, что потрясен этой атакой, подчеркнув, что она была совершена в Йом кипур - самый святой день для еврейского народа. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Я поддерживаю замечательную еврейскую общину Великобритании, которая в настоящее время страдает от ужасающей волны антисемитизма. Правда должна быть сказана: вопиющее и безудержное антисемитское и антиизраильское подстрекательство, а также призывы к поддержке террора в последнее время стали широко распространенным явлением на улицах Лондона, в городах по всей Великобритании и в ее академических кампусах", - написал он на своей странице в соцсети X.

По мнению Саара, "власти Великобритании не приняли необходимых мер для обуздания этой ядовитой волны антисемитизма и фактически позволили ей продолжаться". "Мы ожидаем от правительства [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера большего, чем просто слов. Мы ожидаем и требуем изменения курса, эффективных действий и мер по борьбе с разгулом антисемитизма и антиизраильского подстрекательства в Великобритании", - указал глава МИД еврейского государства.