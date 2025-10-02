Реклама на ТАСС
Четверо пострадавших и возможный теракт. Главное о нападении в Манчестере

Редакция сайта ТАСС
10:35
обновлено 11:01
© REUTERS/ Phil Noble

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере, говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О происшествии

  • Полицию вызвали к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск).
  • Правоохранителей вызвал очевидец. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом.
  • Полиция открыла огонь по нападавшему.
  • По данным мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма, преступник, вероятно, убит.
  • По информации Sky News, на месте находятся взрывотехники.

Пострадавшие

  • Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск) для оказания помощи пострадавшим.
  • По последним данным, ранения получили четыре человека.
  • По уточненной информации вещательной корпорации Би-би-си, ножевые ранения получил охранник синагоги, который смог остановить автомобиль с нападавшим.

Реакция властей

  • Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся "серьезным инцидентом", однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.
  • Полиция рассматривает инцидент у синагоги в Манчестере как теракт, сообщила газета The Daily Telegraph.
  • Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер прекратил участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене и возвращается в Великобританию из-за возможного теракта в Манчестере.
  • Позже он проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения инцидента, сообщила газета The Daily Telegraph.
 
