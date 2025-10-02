Статья

Четверо пострадавших и возможный теракт. Главное о нападении в Манчестере

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Phil Noble

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере, говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

ТАСС собрал основное о происшествии.

О происшествии

Полицию вызвали к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск).

Правоохранителей вызвал очевидец. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом.

Полиция открыла огонь по нападавшему.

По данным мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма, преступник, вероятно, убит.

По информации Sky News, на месте находятся взрывотехники.

Пострадавшие

Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск) для оказания помощи пострадавшим.

По последним данным, ранения получили четыре человека.

По уточненной информации вещательной корпорации Би-би-си, ножевые ранения получил охранник синагоги, который смог остановить автомобиль с нападавшим.

Реакция властей