Статья
Четверо пострадавших и возможный теракт. Главное о нападении в Манчестере
Редакция сайта ТАСС
10:35
обновлено 11:01
Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере, говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.
ТАСС собрал основное о происшествии.
О происшествии
- Полицию вызвали к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск).
- Правоохранителей вызвал очевидец. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом.
- Полиция открыла огонь по нападавшему.
- По данным мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма, преступник, вероятно, убит.
- По информации Sky News, на месте находятся взрывотехники.
Пострадавшие
- Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск) для оказания помощи пострадавшим.
- По последним данным, ранения получили четыре человека.
- По уточненной информации вещательной корпорации Би-би-си, ножевые ранения получил охранник синагоги, который смог остановить автомобиль с нападавшим.
Реакция властей
- Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся "серьезным инцидентом", однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.
- Полиция рассматривает инцидент у синагоги в Манчестере как теракт, сообщила газета The Daily Telegraph.
- Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер прекратил участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене и возвращается в Великобританию из-за возможного теракта в Манчестере.
- Позже он проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения инцидента, сообщила газета The Daily Telegraph.