Полиция подтвердила смерть напавшего на синагогу в Манчестере

Его застрелили

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Полиция Большого Манчестера подтвердила, что мужчина, совершивший нападение на синагогу в районе Крампсолл на севере города, убит.

"Мы можем подтвердить, что три человека погибли, включая нападавшего, который был застрелен сотрудниками полиции Большого Манчестера", - говорится в сообщении подразделения в X.

Как уточнили в полиции, громкий взрыв, который был слышен на месте ведущегося расследования, был контролируемым подрывом с целью получить доступ к машине подозреваемого в совершении преступления. Риска для населения в связи с произошедшим нет.

Нападение, которое, по данным газеты The Daily Telegraph, расценивается как теракт, произошло в Йом Кипур - один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах обычно собирается много верующих, так как в этот день строгого 25-часового поста традицией предписаны продолжительные службы.

По данным полиции, сначала преступник направил машину на людей, после чего совершил атаку при помощи холодного оружия. Полиция сообщила о гибели двух человек, пострадавших при нападении. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Как замечает The Daily Telegraph, британское правительство было готово к возможным нападениям на еврейские объекты на фоне роста антисемитских настроений в стране. По данным издания, с января по июнь этого года в Великобритании зарегистрирован 1 521 антисемитский инцидент. Это второй самый большой показатель за полугодовой период, когда либо зафиксированный НПО Community Security Trust. Большее число инцидентов, направленных против евреев, было отмечено лишь с января по июнь 2024 года - 2 019.