Полиция провела контролируемый взрыв на месте нападения на синагогу в Манчестере

На нападавшем ранее был замечен пояс с предметами, похожими на взрывные устройства

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Полиция провела контролируемый взрыв на месте инцидента в Манчестере, где ранее произошло нападение на людей около синагоги. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Как ранее информировала полиция, полицейские застрелили нападавшего. Из-за того, что на нем был пояс с предметами, похожими на взрывные устройства, к делу была подключена команда взрывотехников.

О личности подозреваемого пока ничего не сообщается. Однако СМИ уже публикуют фото предполагаемого преступника - бородатого мужчины в черной майке, на поясе которого видны какие-то пакеты.

Нападение, которое, по данным газеты The Daily Telegraph, расценивается как теракт, произошло в Йом Кипур - один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах в этот день обычно собирается много верующих.

По данным полиции, сначала преступник направил машину на людей, после чего совершил атаку при помощи холодного оружия. Полиция сообщила о гибели двух человек, пострадавших при нападении. Еще трое находятся в больницах в тяжелом состоянии.