В Манчестере четыре человека получили ранения при нападении у синагоги

Полиция открыла по нападавшему огонь

Редакция сайта ТАСС

Обстановка у синагоги в Манчестере © ТАСС/ Reuters/ PA Media

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

"Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск - прим. ТАСС) после сообщения от очевидца. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом", - говорится в сообщении в X. Полиция открыла огонь в отношении нападавшего. О его состоянии не сообщается.

"Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск - прим. ТАСС) и оказывают помощь пострадавшим. В настоящее время ранения получили четверо человек - как в результате наезда автомобиля, так и ножевых ранений", - добавили в полиции. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся "серьезным инцидентом", однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.