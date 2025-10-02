При нападении у синагоги в Манчестере погибли два человека

Напавший на людей мужчина, по которому был открыт огонь, скорее всего, мертв, отметили в полиции

Редакция сайта ТАСС

© Christopher Furlong/ Getty Images

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Два человека, пострадавшие в результате нападения у синагоги в английском Манчестере, погибли, нападавший, вероятнее всего, убит. Об этом сообщила полиция города.

Читайте также

Четверо пострадавших и возможный теракт. Главное о нападении в Манчестере

"Полиция Большого Манчестера подтверждает, что два человека погибли в результате серьезного инцидента возле синагоги еврейской общины Хитон-парка", - говорится в сообщении правоохранителей. Как отметили в полиции, напавший на людей мужчина, по которому был открыт огонь, скорее всего, мертв.

"На место происшествия вызвано подразделение по обезвреживанию взрывных устройств, которое уже работает", - добавили в полиции. Отсутствие стопроцентного подтверждения смерти преступника объясняется тем, что из-за опасений, что на нем может быть пояс со взрывчаткой, правоохранители не могут пока сделать такое заявление. Ранее полиция сообщала, что в результате наезда автомобиля и атаки с использованием холодного оружия ранения вблизи синагоги получили четыре человека. Внутрь молитвенного дома преступник не попал.