Власти Харьковской области намерены расширить зону принудительной эвакуации

Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что расширение зоны планируется в бывшем Великобурлукском районе, который после упразднения вошел в состав Купянского района
17:05

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Харьковской области на востоке Украины готовятся расширить зону принудительной эвакуации населения. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, расширение зоны планируется в бывшем Великобурлукском районе, который после упразднения вошел в состав Купянского района. "Скорее всего, будем расширять принудительную эвакуацию семей с детьми по великобурлукскому направлению. Это то самое южно-слобожанское направление. Потому что нужно обеспечить безопасность людей, а эвакуация - это единственный способ", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Еще в июне Генштаб ВСУ переименовал харьковское направление в южно-слобожанское.

Синегубов добавил, что эвакуация также продолжается на купянском и изюмском направлениях. "Мы постоянно проводим коммуникацию по усилению эвакуационных мероприятий, учитывая очень сложную гуманитарную обстановку по купянскому направлению", - добавил он.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. 2 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" сообщил, что ВС РФ заняли две трети Купянска. 

