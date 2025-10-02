В ХАМАС заявили, что у них есть замечания к плану Трампа по Газе

Член политбюро движения Мухаммед Наззаль завил, что вскоре радикалы предоставят свой официальный ответ по этому вопросу

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС планирует внести некоторые замечания в план по урегулированию конфликта в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил член политбюро радикального движения Мухаммед Наззаль.

"У нас есть замечания к данному проекту, и мы, как представители ХАМАС, имеем право их внести. В скором времени мы предоставим свой официальный ответ по этому вопросу", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. Наззаль подчеркнул, что руководство движения "серьезно настроено на достижение соглашения", однако отметил, что ХАМАС не примет сделку, при которой в Газе "продолжилась бы война на истребление, а палестинцы вынуждены были бы отказаться от своих законных прав".

Ранее телеканал Al Hadath утверждал со ссылкой на источники, что палестинские группировки, которые обсуждают план Трампа, высказывают опасения по поводу выполнения отдельных его положений. Так, представители фракций настаивают на предоставлении "временного графика вывода израильских сил" из сектора Газа. Палестинцы, добавил Al Hadath, опасаются "повторения ливанского опыта" в анклаве и хотят "предоставления четких гарантий окончания боевых действий в Газе". Согласно высказываниям тех же источников, как утверждают представители палестинских фракций, предложенный им для рассмотрения план Трампа "отличается от предложений, представленных лидерам арабских стран".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.