Главный раввин Британии: теракт в Манчестере вызвала "волна ненависти к евреям"

Эфраим Мирвис выразил надежду, что "эта трагедия укрепит коллективную решимость бороться с антисемитизмом в любом обличии раз и навсегда"

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Теракт в Манчестере стал трагическим итогом "волны ненависти к евреям", наблюдаемой в британском обществе в последние месяцы. Об этом заявил главный раввин Объединенной еврейской общины Великобритании и Содружества Эфраим Мирвис.

"Это день, который, как мы надеялись, мы никогда не застанем, однако в глубине души мы знали, что он придет. На протяжении слишком долгого периода времени мы были свидетелями неослабевающей волны ненависти к евреям на наших улицах, в кампусах, социальных сетях и еще много где. Это трагический итог. Это не просто нападение на еврейскую общину, но и атака на основы гуманности и ценности сострадания, достоинства и уважения, которые мы все разделяем", - говорится в заявлении Мирвиса в X.

Он выразил надежду, что "эта трагедия укрепит коллективную решимость бороться с антисемитизмом в любом обличии раз и навсегда". Мирвис добавил, что провел разговор с раввином синагоги в Манчестере, подвергшейся нападению, Дэниэлом Уокером, который проявил "смелое лидерство" и стал источником "вдохновения для всех".