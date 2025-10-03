Аэропорт Мюнхена возобновил работу после инцидента с БПЛА

В 06:50 мск вылетел борт в Варну

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Мюнхена утром в пятницу возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. В 05:50 (06:50 мск) вылетел борт в Варну, указано на электронном табло прилетов и отлетов.

По данным федеральной полиции, из-за темноты тип и точные размеры беспилотников установить не удалось. Правоохранительные органы также не смогли до сих пор выяснить, кто их запустил. Для поиска злоумышленников был задействован полицейский вертолет.

Полеты из международного аэропорта Мюнхена было решено приостановить в 22:30 (23:30 мск) в четверг. Свои планы пришлось пересмотреть примерно 3 тыс. пассажиров. Сотни людей были вынуждены провести ночь на раскладных кроватях в аэропорту, их обеспечили едой и напитками. 17 самолетов не смогли вылететь из Мюнхена, еще 15 были перенаправлены в другие аэропорты - в Вене, Нюрнберге, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

В Мюнхене проходит крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест". Он работает до 5 октября. По традиции в последние дни его посещает особенно много гостей, поэтому аэропорт в столице Баварии работает на полную мощность.