Эксперт Унникришнан: Путин на "Валдае" подтвердил долговечность дружбы РФ и Индии

Россия стояла рядом с Индией, помогая защищать индийскую стратегическую автономию, заявил почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Речь президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" в Сочи стала подтверждением того, что между Индией и Россией существует долгая и надежная дружба, которая восходит еще к 1950-м годам. Об этом ТАСС заявил индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

"Речь Путина - это признание того, что существует долгая и надежная дружба между Индией и Россией. Очень часто, в особенности в 50-х и 70-х годах, когда это было необходимо, Россия стояла рядом с Индией, помогая защищать индийскую стратегическую автономию. Речь президента России это подтверждает", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, российский лидер затронул и существующие проблемы в отношениях двух стран, включая дисбаланс в торговле. "Это естественно, что лидеры наших стран должны обсудить эти вопросы и найти выходы из ситуаций. На протяжении последних десятилетий в трудные моменты индийские и российские лидеры всегда находили решения, отвечающие интересам обеих стран. Несомненно, что и на этот раз, в ходе [предстоящего] саммита, они найдут общий язык", - подчеркнул Унникришнан.

Выступая 2 октября на пленарной сессии "Валдая", Путин указал, что Москва и Нью-Дели никогда не имели между собой проблем и межгосударственных трений. Он подчеркнул, что отношения РФ и Индии носят "особый характер" еще со времен Советского Союза, когда индийский народ боролся за свою независимость. Путин указал, что в рамках политических отношений Россия и Индия практически всегда согласовывают свои действия. Российский лидер также отметил, что уже ждет своей поездки в Индию, которая состоится в начале декабря.

Путин также назвал индийского премьер-министра Нарендру Моди "взвешенным, мудрым" и "национально-ориентированным" руководителем. Кроме того, Путин отметил, что Москва и Нью-Дели обладают большим потенциалом в рамках экономического сотрудничества, но странам нужно решить ряд задач, чтобы разблокировать все имеющиеся возможности. Он отметил, что у России и Индии есть "дисбаланс торгового баланса" и страны вместе думают над тем, как "облагородить этот товарооборот".

ХХII ежегодное заседание клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединило 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступили эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.