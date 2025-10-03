Генсек ССАГПЗ считает, что Нетаньяху не хочет мира в Газе

По словам Джасема Мохамед аль-Будейви, израильский премьер доказал, что полон ярости и гнева

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не желает окончания конфликта в Газе. С такой оценкой выступил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мохамед аль-Будейви.

"До сих пор не было никаких подтверждений, что Нетаньяху действительно стремится к миру. Он доказал, что полон ярости и гнева", - сказал аль-Будейви в интервью эмиратской газете The National.

По словам генсека организации, хотя многие международные партнеры видят потенциал в плане урегулирования в секторе Газа, представленный президентом США Дональдом Трампом, ключевой вопрос заключается в том, согласится ли с ними израильское правительство. "Региональные лидеры теперь понимают, кто в действительности представляет проблему. Это он [Нетаньяху]. Это его правительство. Дело не в народе Израиля. Дело в правительстве, которое не стремится к миру", - добавил аль-Будейви.

Нетаньяху 16 сентября объявил о начале широкомасштабной наступательной операции в Газе с целью окончательного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Израильская армия неоднократно призывала гражданское население покинуть районы предстоящих боев, а 1 октября министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что все оставшиеся будут рассматриваться как террористы.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" урегулирования в секторе Газа из 20 пунктов, предложенный Трампом. Документ предусматривает введение в анклаве временного внешнего управления и размещение международных сил стабилизации. В то время как Израиль выразил согласие с планом, палестинские группировки, по данным телеканала Al Hadath, высказывают опасения, настаивая на предоставлении четких гарантий вывода израильских войск и окончания боевых действий.