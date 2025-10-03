Меркель отметила отсутствие спикеров из Восточной Германии в День единства

Бывший канцлер ФРГ заявила, что, будучи восточным немцем, "нужно доказывать, что действительно понял ценности, якобы воплощаемые всеми на Западе"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) посетовала на то, что на главных торжествах по случаю 35-летней годовщины объединения страны нет спикеров из Восточной Европы и даже Восточной Германии.

Читайте также

Падение Берлинской стены и Договор "2+4". История объединения Германии

В интервью телеканалу ZDF она отметила, что выступления канцлера Фридриха Мерца и председателя Бундесрата (палаты представителей федеральных земель ФРГ) Анке Релингер на празднике не вызывают возражений. Комментируя приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона, который также произнесет речь, Меркель лишь сказала, что лично ценит его.

"Но, возможно, можно было бы выбрать в качестве приглашенного спикера кого-нибудь из Восточной Европы или Восточной Германии по случаю 35 лет германского единства", - добавила экс-канцлер.

Урожденная Каснер, Меркель родилась в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем - в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец - лютеранский священник - выехал туда для "укрепления церкви".

Меркель отметила, что, будучи восточным немцем, "нужно доказывать, что действительно понял ценности, якобы воплощаемые всеми на Западе". В то же время, по ее словам, на это можно посмотреть и с другой стороны. "Проще говоря, здесь у людей на протяжении 40 или более лет была другая жизненная история. Это точно такое же индивидуальное жизненное достижение, как и у каждого отдельного человека, который вырос в старой Федеративной республике", - считает она. Меркель отметила, что, на ее взгляд, объединение страны, несмотря на все проблемы, было "большим счастьем".

О дате

ФРГ в пятницу отмечает 35-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской демократической республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германии. Основные торжества при участии руководства страны проходят в этом году в административном центре земли Саар - Саарбрюккене.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день произошел "Пивной путч", попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы - "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана иная дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.

Спустя 35 лет после объединения, несмотря на все усилия федерального правительства, уровень жизни жителей восточных регионов страны все равно уступает уровню жизни населения западных земель. Многие "осси" (восточные немцы) до сих пор недовольны своей ролью в обществе и считают, что к их мнению недостаточно прислушиваются.