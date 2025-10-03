TV2: в Норвегии нашли военных, потерявшихся на учениях у границы России

В полиции уточнили, что военнослужащие "в целости и сохранности"

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Пятеро норвежских военнослужащих, пропавших без вести 2 октября во время учений в самой северной области страны Финнмарк, граничащей с Мурманской областью РФ, найдены в целости и сохранности. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию.

Поиски начались после того, как пятеро военнослужащих не вышли на связь. Изначально пропали 10 военных, 5 из них были найдены во время поисковой операции, проинформировал руководитель оперштаба Хаукланд Хансен.

"В пятницу все солдаты найдены невредимыми", - говорится в сообщении TV2. По его данным, рано утром полиция получила сообщение от норвежских военных о том, что пятеро солдат обнаружены. Одни вышли к КПП, установленному военными вдоль автомагистрали E6. Другие из этой группы дали о себе знать по каналам связи.

Представители ВС направились к месту обнаружения. Сообщений о необходимости оказания военнослужащим медицинской помощи не поступало.