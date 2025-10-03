Trouw: и.о. премьера Нидерландов выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

Дик Схоф указал, что это долгий и тщательный процесс реформ, передает газета

ГААГА, 3 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф выступил против голосования квалифицированным большинством за принятие новых стран в ЕС. Изменение процедуры голосования дало бы Украине возможность ускоренным способом присоединиться к ЕС. Об этом сообщила газета Trouw со ссылкой на заявление Схофа перед неформальным саммитом ЕС в Копенгагене.

"Вступление - это долгий и тщательный процесс реформ. Блокировка [со стороны] Венгрии крайне нежелательна, и подрывает доверие к процессу расширения союза. Важно найти решение для этого, но оно не заключается в обходе единогласных решений", - заявил и.о. премьер-министра.

1 октября издание Politico со ссылкой на источники также сообщило о несогласии с изменением процедуры со стороны Франции и Греции.

Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты об изменении процедуры голосования рассмотрели на неформальном саммите стран Евросоюза в Копенгагене 1 октября. Высокопоставленный европейский чиновник до этого отмечал, что ни одна страна "не ответила категорическим отказом на эту идею".