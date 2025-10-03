Генсек ССАГПЗ: отправка миротворцев в Газу в ближайшее время невозможна

Ситуация в регионе остается чрезвычайно сложной, отметил Джасем аль-Будейви

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Отправка в сектор Газа международных сил по стабилизации в рамках плана урегулирования президента США Дональда Трампа в настоящее время рассматриваться не может. Такое мнение высказал генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будейви.

"Я не думаю, что отправка сил [стабилизации] является в настоящее время возможным вариантом, поскольку ситуация чрезвычайно сложная", - сказал он в интервью эмиратской газете The National.

Аль-Будейви объяснил свою позицию наличием множества нерешенных моментов. "Каков будет мандат сил? Какие районы они будут охватывать? Под чьим командованием они будут находиться? Будет ли это миссия ООН или каждая страна будет действовать самостоятельно? Кто войдет в состав миссии?" - задался вопросами генсек.

В материале отмечается, что ранее страны Персидского залива уже задействовали объединенные вооруженные силы "Щит полуострова" во время войны в Персидском заливе в 1990-х годах и обеспечения безопасности во время акций протеста в Бахрейне в 2011 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 сентября объявил о начале широкомасштабной наступательной операции в Газе с целью окончательного разгрома палестинского движения ХАМАС. Израильская армия неоднократно призывала гражданское население покинуть районы предстоящих боев, а 1 октября министр обороны Исраэль Кац заявил, что все оставшиеся будут рассматриваться как террористы.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" урегулирования в секторе Газа из 20 пунктов, предложенный Трампом. Документ предусматривает введение в анклаве временного внешнего управления и размещение международных сил стабилизации. В то время как Израиль выразил согласие с планом, палестинские группировки, по данным телеканала Al Hadath, высказывают опасения, настаивая на предоставлении четких гарантий вывода израильских войск и окончания боевых действий.