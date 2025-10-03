Орбан: Венгрия не хочет разделить судьбу Украины

Главным приоритетом венгерского правительства остается защита интересов и жизней своих граждан, отметил премьер республики

БУДАПЕШТ, 3 октября. /ТАСС/. Народ Венгрии не хочет умирать за интересы Киева, страна не хочет разделить судьбу Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы не хотим разделить их судьбу. <...> Если мы примем Украину [в ЕС], мы окажемся в состоянии войны с Россией. Мы не хотим умирать за Украину", - приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в Х.

Орбан подчеркнул, что главным приоритетом венгерского правительства остается защита интересов и жизней своих граждан.

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу.