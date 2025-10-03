МИД Пакистана: план Трампа по Газе не включает все предложения исламских стран

Документ состоит из 20 пунктов

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. План урегулирования конфликта в секторе Газа из 20 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не учитывает все предложения, выдвинутые группой арабских и исламских стран. Об этом заявил в парламенте Пакистана заместитель премьер-министра, глава МИД южноазиатского государства Исхак Дар.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, план Трампа не включает всех их предложений.

Как сообщалось ранее, некоторые ключевые арабские и исламские страны внесли поправки к американской инициативе по прекращению огня в секторе Газа. Поправки, по данным источников, предполагают, что радикальное палестинское движение ХАМАС "вместо разоружения сложит оружие", а "границы сектора Газа будут контролировать международные силы".

Кроме того, арабские страны потребовали "полного вывода израильских войск из сектора Газа" и "создания в анклаве палестинской администрации технократов под наблюдением Совета Безопасности ООН". Еще одним пунктом является обязательное участие Палестинской национальной администрации в будущем управлении сектором.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.