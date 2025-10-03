The Hill: Трамп поручил начать операции против наркокартелей по военным законам

По данным газеты, в уведомлении не указаны, какие именно картели, считающиеся террористическими, станут мишенью американских военных

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обязала Пентагон начать операции против якобы венесуэльских наркокартелей, признанных террористическими организациями в Соединенных Штатах, по законам вооруженного конфликта. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на документ.

"Президент поручил военному министерству провести операции против них [наркокартелей] в соответствии с законами вооруженного конфликта", - говорится в уведомлении, которое получили представители Конгресса США.

Там же утверждается, что США участвуют "в немеждународном вооруженном конфликте с конкретными террористическими организациями". В документе отмечено, что США достигли "критической точки, и вынуждены применять силу для самообороны и защиты других".

Как отмечает газета, в документе не указаны, какие именно наркокартели, считающиеся террористическими, станут мишенью американских военных. Пентагон также не представил список названий наркокартелей.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил решительный протест в связи с вторжением боевых самолетов США в воздушное пространство Боливарианской Республики, зафиксированное Командованием комплексной аэрокосмической обороны. Министр назвал такие действия провокацией, угрожающей национальному суверенитету и нарушающей нормы международного права.

5 сентября Трамп заверил, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе. 2 сентября он сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.