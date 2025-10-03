В ЕК не смогли объяснить, почему не отслеживали речь Путина на "Валдае"

Президент РФ на пленарной сессии с сарказмом пообещал "больше не отправлять дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" и отказалась комментировать, почему ЕК не отслеживает такие ключевые геополитические заявления.

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

"Мы не следим за выступлениями президента Путина", - сказала она, отвечая на брифинге в Брюсселе на вопросы журналистов о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой.

Президент РФ, выступая 2 октября на пленарной сессии "Валдая", в шутку подчеркнул, что не будет больше отправлять дроны в европейские страны - ни во Францию, ни в Данию. "Не буду больше [отправлять дроны]. <…> Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? <…> Вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО. Но там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно молодые люди. Они сейчас будут запускать вам каждый день <…> - вот и пусть ловят там все это", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему Еврокомиссия, которая называет себя "геополитической структурой", не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, Пинью повторила: "Мы более не комментируем это".

Представитель ЕК, однако, охотно прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. По мнению представителя ЕК, это якобы подтверждает необходимость реализации европейского проекта "стены дронов".