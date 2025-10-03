ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников

Движение также согласилось вернуть тела погибших

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на план урегулирования конфликта в секторе Газа, подготовленный Дональдом Трампом. В нем радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.

"ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела [погибших] в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Радикалы подчеркнули, что готовы "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос".

ХАМАС также объявил, что "согласен передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов".

В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и готов "принять участие в его работе".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.