ХАМАС готов передать власть в Газе независимым палестинским технократам

Движение отметило, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости формирования будущего административного органа

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что согласно передать управление сектором Газа независимому органу, сформированному из палестинских технократов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов", - говорится в сообщении. Движение отметило, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости формирования будущего административного органа, который "будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран".

ХАМАС также выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.