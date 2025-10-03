Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

ХАМАС может передать оружие руководству Палестины

Им будет обладать тот, кто будет непосредственно управлять сектором Газа, заявил член политбюро движения Муса Абу Марзук
Редакция сайта ТАСС
20:26

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово передать оружие только руководству будущего палестинского государства. С таким заявлением выступил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

Читайте также

Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

"Мы передадим оружие Государству Палестина, и им будет обладать тот, кто будет непосредственно управлять сектором Газа", - привел его слова катарский телеканал Al Jazeera. 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль