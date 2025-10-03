ХАМАС может передать оружие руководству Палестины
Редакция сайта ТАСС
20:26
КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово передать оружие только руководству будущего палестинского государства. С таким заявлением выступил член политбюро движения Муса Абу Марзук.
"Мы передадим оружие Государству Палестина, и им будет обладать тот, кто будет непосредственно управлять сектором Газа", - привел его слова катарский телеканал Al Jazeera.