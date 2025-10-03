Глава МВД Баварии намерен наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

Йоахим Херман назвал появление дронов над аэропортом Мюнхена тревожным сигналом

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман после инцидента с беспилотниками в аэропорту Мюнхена заявил о планах расширить полномочия баварской полиции для того, чтобы правоохранители могли сбивать дроны.

"Мы хотим значительно расширить правовые возможности баварской полиции, чтобы она могла принимать немедленные и эффективные меры против дронов. Это также означает, что полиция сможет незамедлительно сбивать БПЛА в случае острой опасности", - заявил Херман. Его слова приводит агентство DPA. "В ближайшее время мы представим законопроект о внесении соответствующих поправок в закон о полномочиях полиции Баварии", - констатировал он.

Техническое оснащение баварской полиции в этой области, по его словам, должно постоянно модернизироваться и расширяться. Как и премьер-министр региона Маркус Зёдер, Херман отметил, что конкретные шаги будут предприняты на заседании кабинета министров 7 октября. Он назвал появление дронов над аэропортом Мюнхена тревожным сигналом. "Угроза, исходящая от дронов, реальна и нарастает. Наша критическая инфраструктура подвергается все большему риску", - утверждал Херман. При этом глава МВД Баварии поддержал планы министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта создать единый центр защиты от БПЛА.

Вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Только утром 3 октября воздушная гавань возобновила свою работу. По данным газеты Bild, полиция до сих пор не смогла установить, кто запустил БПЛА.

Как сообщила со ссылкой на собственные источники Bild, правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.