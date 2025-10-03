МИД Египта: ответ ХАМАС на план Трампа говорит о желании прекратить конфликт

В египетском министерстве также выразили признательность палестинскому движению за ответ на предложение президента США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что радикалы согласны с необходимостью прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа. Уверенность в этом выразил МИД Египта.

"Египет признателен ХАМАС за его ответ на план президента США и считает, что движение таким образом продемонстрировало, что осознает необходимость остановки войны в Газе, и стремится к сохранению жизней мирных граждан анклава", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства. В Каире также убеждены, что текущая позиция ХАМАС является "позитивным развитием событий", которое может привести к прекращению боевых действий в Газе, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также - к беспрепятственному ввозу в анклав гуманитарной помощи.

МИД Египта выразил надежду, что "обсуждение деталей и реализации плана Трампа перейдет в диалог об осуществлении принципа двух государств", который в свою очередь обеспечит мир на всем Ближнем Востоке.

В пятницу радикалы объявили, что передали посредникам свой ответ на предложение президента США по Газе. В нем они выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС подчеркнул, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования.

Со своей стороны Трамп выразил уверенность в том, что ХАМАС готов к миру, и заявил о необходимости немедленного прекращения бомбардировок Израилем сектора Газа.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.