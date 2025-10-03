Axios: Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Президент США заявил, что движение готово к долгосрочному миру, тогда как премьер Израиля счел ответ радикалов отказом от плана Белого дома

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру, а еврейское государство должно прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Как отметил израильский чиновник, Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа", - написал Равид в X. По словам его источника, Нетаньяху посчитал, что ответ со стороны ХАМАС фактически является "отказом от плана Трампа". Как уточнил журналист, премьер-министр Израиля изложил эту позицию на консультациях с американской стороной, которые состоялись до того, как заявление Трампа было опубликовано. По словам источника, Нетаньяху в ходе этих консультаций подчеркнул "необходимость согласования с США их ответных мер".

Трамп написал в Truth Social, что движением ХАМАС, по его мнению, "готово к прочному миру". Как добавил американский лидер, "Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывезти заложников".

Трамп также опубликовал текст ответа представителей движения на его план по Газе на английском языке. В нем радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС подчеркнул, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".

Ранее Трамп заявил, что ХАМАС должен согласиться на условия предложенной американской стороной сделки по Газе до 18:00 5 октября по времени восточного побережья США (01:00 6 октября мск). Он предупредил, что "если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.