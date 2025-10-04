NYT: Трамп хочет снизить лимит на прием новых беженцев до 7,5 тыс. человек в год

Новый лимит будет значительно ниже установленного администрацией бывшего президента США Джо Байдена и в два раза меньше нормы, установленной действующим президентом в конце его первого срока на посту

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует установить на следующий год рекордно низкий лимит на прием в страну новых беженцев. Он может составить 7,5 тыс. человек, сообщила газета The New York Times (NYT).

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, "значительная часть мест будет зарезервирована" для белого населения ЮАР и других групп, которые подвергаются "несправедливой дискриминации". Показатель 7,5 тыс. человек будет не только значительно ниже потолка, установленного в 2024 году администрацией экс-президента США Джо Байдена (125 тыс. беженцев), но и в два раза меньше нормы, установленной самим Трампом в конце его первого срока на посту главы государства (15 тыс. беженцев).

Как заявил газете неназванный чиновник Белого дома, окончательное решение о лимите будет принято лишь после консультаций администрации с конгрессом. Такие обсуждения пока невозможны из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна). По словам источника The New York Times, в новом финансовом году, начавшемся 1 октября, США не будут принимать беженцев до тех пор, пока законодатели не согласуют дальнейшее финансирование правительства.

В середине августа агентство Reuters сообщало, что американская администрация рассматривает возможность установить лимит на прием новых беженцев на уровне 40 тыс. человек в год начиная с 2026 года. В служебной рассылке профильным чиновникам на уровне штатов главный специалист по программе помощи беженцам Минздрава США Энджи Салазар написала, что, помимо белых граждан ЮАР, администрация Трампа рассчитывает принять некоторые группы афганцев, также рассматривается возможность въезда украинцев. В случае, если приоритетные группы беженцев не займут все выделенные места, то на них смогут претендовать граждане других стран.