WSJ: внутри ХАМАС нет единства по поводу разоружения и освобождения заложников

Некоторые члены ХАМАС не верят, что план президента США Дональда Трампа приведет к полноценному мирному урегулированию

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех заложников, но на деле в его рядах нет единства по этому вопросу. Радикалам также не удается прийти к согласию касательно разоружения, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

По их словам, некоторые члены ХАМАС убеждены, что план президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в секторе Газа принесет лишь "72-часовое прекращение огня", а не полноценное мирное урегулирование. Причины такой позиции кроются в недоверии движения к Израилю, отмечает газета.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на 4 октября ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".