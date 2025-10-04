Председателем правящей партии Японии избрали Санаэ Такаити

Она может впоследствии занять должность премьер-министра и стать первой женщиной на этой должности

Редакция сайта ТАСС

Санаэ Такаити © Tomohiro Ohsumi/ Getty Images

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом свидетельствуют итоги второго тура голосования.

В общей сложности Такаити набрала 185 голосов из 341. Ее соперник - сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов. Такаити смогла заручиться поддержкой как большинства рядовых членов партии из всех 47 префектур Японии, так и действующих депутатов парламента.

Таким образом, Такаити наверняка станет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшие дни. Это связано с тем, что японские оппозиционные партии, хотя и обладают коллективным количественным большинством в парламенте, имеют слишком много принципиальных разногласий по своим политическим убеждениям и не смогут согласовать единую кандидатуру главы правительства, за которую будут готовы проголосовать все оппозиционные силы. При этом Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии.

64-летняя Санаэ Такаити - одна из наиболее близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ. Она придерживается консервативных взглядов и активно выступает за повышение обороноспособности Японии. Многие прочили ей победу на выборах председателя ЛДП осенью прошлого года, однако в последний момент она проиграла в аппаратной борьбе Сигэру Исибе, который и возглавил правительство. Такаити находится под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио - была включена в список 4 мая 2022 года, занимая пост главы ключевого Политического совета ЛДП.

Либерально-демократическая партия Японии оказалась в ситуации острой политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в этой палате. Это стало вторым подряд крупным поражением для премьера Сигэру Исибы: в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.