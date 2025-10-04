ČTK: над аэропортом Праги не обнаружили дронов

Полиция оставила в силе профилактические меры безопасности

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Полиция не зафиксировала в ночь на 4 октября беспилотники над международном аэропортом имени Вацлава Гавела в Праге, об угрозе которых сообщил 3 октября неизвестный, но введенные в действие профилактические меры безопасности остаются в силе. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Об угрозе БПЛА для пражского аэропорта сообщил 3 октября по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. В ночь на 4 октября, как отметило агентство, он звонил вновь. Полиция разыскивает злоумышленника.

К реализации профилактических мер безопасности, по информации агентства, подключено большое число полицейских. Они проводятся в сотрудничестве с чешской армией. Аэропорт столицы, как следует из сообщения, не прерывал работы и продолжает функционировать без ограничений.